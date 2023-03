“Vrasësi kthehet gjithmonë në skenën e krimit”, Kievi reagon për vizitën e Putinit në Mariupol

Autoritetet ukrainase të Mariupolit, një qytet port nën kontrollin rus që nga maji 2022, denoncuan sot vizitën e presidentit rus Vladimir Putin të cilin e cilësuan si një “kriminel ndërkombëtar”.

“Krimineli ndërkombëtar Putin vizitoi qytetin e pushtuar të Mariupolit gjatë natës ndoshta për të mos parë në dritën e ditës qytetin që u vra nga “çlirimi” i tij”, shkroi Këshilli Bashkiak në llogarinë e tij në Telegram, duke iu referuar urdhrit ndërkombëtar të arrestit kundër Putinit nga Gjykata Ndërkombëtare Penale.

Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës njoftoi se Putini vizitoi Mariupolin e shkatërruar natën “si një hajdut”.

“Si një hajdut, Putin vizitoi qytetin ukrainas të Mariupolit, duke u strehuar pas natës. Së pari, është më e sigurt. Dhe gjithashtu, nata i lejon atij të theksojë atë që dëshiron të tregojë dhe të mbajë qytetin që ushtria e tij e ka shkatërruar plotësisht dhe banorët e tij të paktë të mbijetuar janë të sigurt pas dyerve të mbyllura”, tha ministria në Twitter.

“Kriminelët kthehen gjithmonë në skenën e krimeve të tyre… Vrasësi i mijëra familjeve të Mariupolit erdhi për të admiruar rrënojat e qytetit dhe varret e tij. Cinizëm dhe mungesë pendimi”, shkroi këshilltari i presidentit Zelensky, Mihailo Podoliak në Twitter.

Putin bëri një vizitë të papritur në Mariupol, pasi fillimisht shkoi në Krime dje, të shtunën, për një vizitë të paparalajmëruar.

Kapja e Mariupolit në maj, pas një prej betejave më të gjata dhe më vdekjeprurëse të luftës, ishte fitorja e parë e madhe e Rusisë pas dështimit të saj për të marrë Kievin.

Putin fluturoi për në Mariupol me helikopter, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve, duke cituar Kremlinin. Me vizitën e tij, Putin ishte më afër vijës së frontit se në çdo kohë tjetër që nga fillimi i luftës. Duke drejtuar vetë një makinë, ai ka kaluar nëpër lagje të ndryshme të qytetit dhe ka ndaluar për të biseduar me banorët.

Duke iu përgjigjur sot deklaratave të Kievit, Kremlini njoftoi se presidenti rus vendosi në minutën e fundit të vizitojë qytetin dhe përsëriti natyrën “spontane” të vizitës. /albeu.com