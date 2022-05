Vranësira dhe kthjellime, si parashikohet moti për javën e ardhshme

Java do të nisë me kthjellime e vranësira të cilat në zonat malore e kodrinore do të marrin karakter të dendur. Në këto zona gjatë mesditës e pasdites së ditës së hënë prashikohen reshje shiu e shtrëngata. Lokalisht reshjet do të jenë në formën e rrebesheve, breshërit me shkarkesa elektrike.

E kundërta do të ndodhë ditën e martë kur moti në të gjithë vendin parashikohet i kthjellët.

Në ditët e ardhshme do të jenë të pranishme kryesisht vranësirat e larta shtresore të cilat do të sjellin praninë e zagushisë.

Temperaturat do të pësojnë rritjet si më poshtë duke i bërë keto ditë të fundit të pranverës si ditë vere të verteta.

Era parashikohet të fryjë kryesisht nga kuadrati i jugut e lehtë e mesatare duke sjellë një valëzim të forcës 3 ballë./albeu.com