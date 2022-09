Votimi në referendumet e rremë, rusët po kërcënojnë me armë ukrainasit

Forcat paramilitare dhe ato ushtarake, të mbështetura nga Moska, po shkojnë të armatosur në shtëpitë e qytetarëve ukrainas në zonat e pushtuara, për të marrë votat.

Ata po shkojnë të armatosur me mitralozë dhe po u kërkojnë qytetarëve të shkojnë në votime.

Burime të gazetës britanike “Telegraph” thanë se referendumet për aneksimin nga Rusia të rajoneve të Ukrainës po zhvillohen duke përdorur armë. E njëjta situatë është raportuar nga zyrtarët lokalë ukrainas, si dhe postimet në rrjetet sociale.

Ukrainian media spread video of a “referendum” in #Zaporizhzhia region

In the occupied territories of #Ukraine, collaborators go door-to-door with armed #Russian soldiers or local police and force local residents to vote. pic.twitter.com/dfjaYTUagJ

— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022