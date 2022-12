“Votat për mua ishin bio”, Julian Deda reagon pasi nuk ia doli dot në Primare: Kjo nuk është gara e fundit

Aktori i njohur dhe i dashur për publikun, Julian Deda ishte një nga shtatë kandidatët e Partisë Demokratike për primaret e Bashkisë së Tiranës.

Pas numërimit të votave, Deda arriti të siguronte vetëm 157 vota, ndërsa 3 më të votuarit ishin Ilir Alimehmeti, Gert Bogdani dhe Belind Kellici, ky i fundit kryesues, por pa arritur të sigurojë 50%+1.

Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale Julian Deda u shpreh se votat e tij ishin bie dhe se kjo nuk do të jetë gara e fundit në PD.

Postimi i plotë:

Faleminderit…!

Une nuk ja dola dot, por keto Primare ishin vertete nje gare e bukur, te cilen e kam shijuar pa fund. Kam takuar aq demokrate sa kisha mundesi, te cilet i falenderoj per fjalet e mira, njekohesisht i kerkoj ndjese atyre qe s’pata mundesi fizike ti shtrengoja doren. Falenderoj gjithashtu te gjithe vezhguesit e mi, qe qendruan deri ne fund te nje procesi te lodhshem. Mirenjohje per kedo qe besoi tek une dhe me ndihmoi ne kete gare historike.

E vertete, dola me shume pak vota, por per mua s’ka rendesi sasia, por cilesia e tyre, arsyeja se pse me kane votuar. Jam i sigurte, qe jane vota bio, vota frymezimi. Askush ne ate parti nuk me ka asnje borxh, asnjerit nuk i eshte kerkuar me ngulm, askujt nuk i eshte thene “votojeni Julin se ashtu eshte puna”, pra jane vota pa interes. Jane thjeshte vota zemre. Per kete jam shume mirenjohes.

Une besoj se nuk ju kam zhgenjyer, jam munduar ti jap bukuri, vertetesi, sinqeritet, dhe fryme gares, duke ofruar personin tim si alternative. Une, perveç familjes, nuk kam asnje pasuri tjeter, vetem veten time, keshtu siç jam. Besoj te me keni kuptuar. Nje gje eshte e sigurte, kjo ishte gara ime e pare, por kurrsesi e fundit.

Megjithate beteja vazhdon, ajo mbaron me 14 Maj, diten kur ne do triumfojme kunder modelit me te shemtuar politik te vendit.

Edhe nje here shume faleminderit per gjithçka. ✌️