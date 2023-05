Von der Leyen në Kiev për Ditën e Evropës: Do të riafirmojë mbështetjen e BE-së për Ukrainën

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë Kievin dhe do të takohet me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të martën.

“Ajo do të riafirmojë mbështetjen e palëkundur të BE-së për Ukrainën”, tha zëdhënësi i saj.

Vizita e saj vjen në Ditën e Evropës dhe në ditën kur Rusia feston Ditën e Fitores – një festë e madhe ruse që shënon përvjetorin e humbjes së Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.

Kjo do të jetë vizita e dytë për presidenten e KE në Ukrainë që nga fillimi i luftës shkurtin e kaluar.