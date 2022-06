Von Cramon: Samiti BE-Ballkani Perëndimor, “dështim i plotë”

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, e ka cilësuar si “dështim të plotë” samitin Bashkimi Evropian (BE) – Ballkani Perëndimorë.

Në një shkrim në llogarinë e saj në Twitter, von Ceamon ka theksuar të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor u ftuan në Bruksel, por atyre nuk u dhanë asgjë.

“Ky samit BE-Ballkani perëndimor ishte dështim i plotë. Kjo dërgon një sinjal vërtetë katastrofik. Është vetëm një person i lumtur në këtë situatë dhe ai ulet në Kremlin”, ka shkruar Viola von Cramon në Twitter.

Ajo ka shtuar se as Bosnjë e Hercegovina nuk e ka marrë statusin e kandidatit për anëtarësim në BE, aq më keq Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk i kanë filluar negociatat e anëtarësimit dhe Kosova nuk ka marrë liberalizimin e vizave.

This EU – Western Balkans Summit was a complete failure.

This sends really a disastrous signal.

There is only one person happy from this situation, and that guy sits in the Kremlin.https://t.co/ECfWPM2AX5

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) June 24, 2022