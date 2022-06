Voltana Ademi në zi, njofton humbjen e njeriut të afërt (FOTO LAJM)

Ish-kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi ka ndarë një lajm të hidhur.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ademi njofton se ka humbur nënën e bashkëshortit të saj.

“Nana e shpisë tonë, Domenika Mjeda largohet fizikisht nga jeta.

Domja, nana jonë ishte një grua që me jetën e punën e saj më ka frymëzuar e mbështetur pa limit. Ishte gruaja me karakterin e fortë dhe që me vetmohimin e saj sfidoi vështirësitë e jetës në çdo ditë.

Ajo na dhuroi dashni e përkujdes pa dallim e me zemrën plot, të gjithëve ne, familjes së saj, nipërve e mbesave.

Nana jonë punoi gjithë jetën shumë. Gëzimi i saj ishte mirëqenia e lumtunia e familjes së saj.

Unë isha për të vajza e ajo Nana që e deshta shume!

Pushofsh në paqe nanë!", shkruan Voltana Ademi.