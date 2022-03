Vodka ruse goditet nga sanksinet e reja të Britanisë së Bashkuar

Mbretëria e Bashkuar i është bashkuar BE-së në shpalljen e sanksioneve të reja ekonomike kundër Rusisë, duke goditur produktet me taksa të reja importi dhe duke ndaluar eksportin e mallrave të luksit të nivelit të lartë në vend.

Një listë fillestare e mallrave me vlerë 900 milion £, duke përfshirë vodkën ruse, do të përballet me një taksë shtesë prej 35% mbi importin mbi tarifat ekzistuese.

Ndalimi i eksportit ka të ngjarë të ndikojë në automjetet luksoze, veprat e artit dhe modën e nivelit të lartë – dhe është krijuar për të privuar oligarkët dhe elitën ruse nga artikuj të tillë, thotë MB.

Kancelari i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak thotë se taksat e reja mbi importet ruse do të “izolojnë më tej ekonominë ruse nga tregtia globale” duke siguruar që ajo të mos përfitojë nga “sistemi ndërkombëtar i bazuar në rregulla që nuk respekton”.