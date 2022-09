Vodhi dhitë në Rodos, shqiptari dënohet me 8 vite burg

Një hajdut 35-vjeçar nga Rodosi është dënuar me 8 vite burg dhe 3500 euro gjobë nga Gjykata Pesëanëtarësh e Apelit Dodekanez, ndërsa 43-vjeçari i tij i bashkëakuzuar, i cili nuk ka bërë ankim, është dënuar me 10 vjet burg dhe 7000 euro gjobë.

Në rast, sipas dimokratiki.gr, është i përfshirë edhe E.T me identitet të panjohur, i cili i shmanget arrestimit.

Rasti ka nisur në janar të vitit 2010 kur në AT Ialyssos u raportua se autorë të panjohur kanë hyrë në një stallë në Keramidenia në Pastidë në orët e para të datës 5 janar dhe kanë marrë një rast me mjete, një sharrë elektrike me motor dhe katër kafshë. Konkretisht, autorët kanë hequr dy dhi dhe dy keca, të cilat pasi i kanë therur dhe pastruar, i kanë hedhur lëkurat në një përrua aty pranë.

Viktima u ankua gjithashtu se Pashkët e kaluara, një i njohur i tij shqiptar kishte sjellë si ndihmës për therjen e dhive një bashkatdhetar, i cili kishte një makinë me karakteristikat e mësipërme dhe që banonte në Paradisi.