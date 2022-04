Juventus është ndalur në barazim në shtëpi ndaj një Bologna me 9-të lojtarë.

Vendasit kanë arritur të barazojnë në minutën e 94-të me anë të golit me kokë të Vlahovic. Por ajo që u pa më shumë në këtë fragment ishte asistimi i jashtëzakonshëm i Moratës, ku me një roveshatë në në një kënd aspak të favorshëm, dërgoi topin në kokën e sulmuesit serb./ h.ll/albeu.com