Vladmir Putin, detaje intriguese nga jeta e Presidentit të Rusisë

Putini është një zog nate dhe punon vonë sepse funksionon më mirë në mbrëmje.

Vladimir Putin njihet për dashurinë e tij për një mënyrë jetese aktive, por si fillon dita e tij dhe kur është më i fokusuar në marrjen e vendimeve më të rëndësishme të Rusisë?

Pas konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, jeta e Vladimir Put intrigon më tej njerëzit në mbarë botën.

Si duket rutina e përditshme e presidentit rus:

Putini zgjohet më vonë në mëngjes dhe ha mëngjes rreth mesditës.

Më shpesh, mëngjesi është një omëletë ose vezë të ziera në kombinim me lëng të freskët.

Ushqimi për vaktet e tij është nga ferma e liderit fetar të Rusisë, Patriarkut Kirill, pohojnë disa media ruse.

Sigurohun që të pijë kafe pas mëngjesit

Më pas vijon një not 2-orësh, të cilin e konsideron si momentin më të mirë për të marrë vendime të rëndësishme për Rusinë.

Pastaj ai ngre pesha në palestër.

Edhe pse është 65 vjeç, dashuria e tij për jetën aktive dhe sportin është e madhe.

Në vitin 2015, ai u fotografua duke u praktikuar me kryeministrin rus Dmitry Medvedev.

Ajo ka një stil konservator të modës, i pëlqen kostumet e thjeshta klasike dhe eksperimenton vetëm me kravata.

Putin thuhet se fillon punën edhe pasdite, duke u ulur në zyrë dhe duke lexuar shënime.

Ai lexon raporte nga shërbime të ndryshme, por edhe publikime në media.

Ai është një zog nate dhe punon vonë, sepse funksionon më mirë në mbrëmje.

Gjatë udhëtimit, ekipi i tij kryen kontrolle serioze të dhomave në të cilat ai qëndron dhe ushqimeve që i serviret.

Putini nuk pi alkool, përveçse në disa pritje zyrtare.

Ai është fetar. I pëlqen të pushojë me hokej mbi akull.

Vladimir Putin ishte i martuar për 30 vjet me Lyudmila Putin, me të cilën kishte dy vajza dhe në vitin 2014 ajo u zhduk nga jeta e tij dhe publiku. Pas divorcit nga Ludmila, ata e lidhën atë me shumë gra, por më shpesh do të dëgjoni emrin e Alina Kabayeva, kampiones botërore në gjimnastikë nga Rusia, në tregimet për Putinin. U përfol se ajo lindi binjakë për të dhe më pas u zhduk.

Askush nuk e di nëse Vladimir Putin është i martuar dhe sa fëmijë ka, dhe e vetmja grua që prezantoi para publikut është Lyudmila Putin, me të cilën është i martuar prej 30 vitesh dhe së bashku kanë dy vajza, Maria dhe Katerina.

Maria sot është 36 vjeç dhe jeton në Moskë me bashkëshortin e saj Jorit Fasen, holandez. Dyshohet se çifti ka një fëmijë, sepse në vitin 2017, Putin i pranoi regjisorit Oliver Stone se ai ishte gjysh. Kur Stone e pyeti nëse luante me nipin e tij, Putini u përgjigj: “Shumë rrallë, për fat të keq”.

Katerina thuhet se e jeton jetën në nivele të larta, në një apartament luksoz dhe ka grumbulluar pasuri të madhe. Ajo është një kërcimtare akrobatike 34-vjeçare me përvojë, e cila mban një pozicion të lartë në Universitetin Shtetëror të Moskës. Ajo u martua me miliarderin rus Kirill Shamalov në vitin 2013, por ata u divorcuan në vitin 2018. Padia e divorcit zbuloi se pasuria e tyre vlerësohet në dy miliardë dollarë.

Nga gruaja e tij Lyudmila, Putin u divorcua në vitin 2013, pas 30 vitesh martesë.

“E kuptoj se nuk do të martohem kurrë nëse nuk e bëj këtë në dy ose tre vitet e ardhshme. Edhe pse, sigurisht, jam mësuar të jetoj vetëm. Lyudmila e ka zhdukur atë”, tha Putin një herë për Washington Post.

Ka pasur spekulime publike se martesa e tyre u gjykua nga të dashurat e ndryshme të Putinit ndër vite. G.D/albeu.com/