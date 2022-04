Nga procesi i rindërtimit te kontrolli i syve të fëmijëve, vendimet e marra sot nga qeveria

Rindërtimi nga tërmeti, kontrolli nga sytë i fëmijëve si dhe ndotja mjedisore ishin në fokus të mbledhjes së sotme të qeverisë.

Pas mbarimit të mbledhjes, zëvendës kryeministri, Arben Ahmetaj tha se është miratuar vijimi i financimit për procesin e rindërtimit në zonat e prekura nga tërmeti. Ai bëri me dije se për të mbyllur rindërtimin në Durrës, duhen edhe 16 milion dollarë.

Në lidhje me miratimit e legalizimit të kanabisit për përdorim mjekësor, Ahmetaj tha se janë në bisedime me shtetet e zhvilluara dhe se më vonë do të ketë rezultate konkrete. Gjithashtu një tjetër vendim i Këshillit të Ministrave është edhe nisja e depistimit të kontrollit periodik të fëmijëve.

Nga ky kontroll përfitojnë 270 000 fëmijë. Nga ky kontroll fëmijët do të përfitojnë vizitat dhe kontrollin për sytë falas.

Ndërkohë që për pjesën e turizmit është vendosur që nga maji të hiqet detyrimi i pasaportës së vaksinimit për turitët që do të futen në Shqipëri. Po ashtu është bërë gati një paketë gjobash për ndotësit e mjedisit./albeu.com