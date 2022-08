Vizita në Tajvan zgjon “inatet” e vjetra, si Nancy Pelosi ka kundërshtuar gjithmonë Pekinin

Nga BBC

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Nancy Pelosi ka zhvilluar një vizitë në Tajvan, duke sfiduar paralajmërimet nga Kina dhe shqetësimet nga Shtëpia e Bardhë. Por ajo ka një histori të gjatë kritike ndaj qeverisë kineze.

Më e famshmja në vitin 1991, dy vjet pasi protestat në shkallë të gjerë në Pekin u shtypën nga qeveria kineze, ajo vizitoi Sheshin Tiananmen dhe shfaqi një pankartë që nderonte demonstruesit e vdekur.

Nga ana e saj, qeveria kineze nuk e ka fshehur përbuzjen e saj për Pelosin, duke e etiketuar dikur atë “të mbushur me gënjeshtra dhe dezinformata”.

Kina e sheh Tajvanin e vetëqeverisur si një provincë të shkëputur dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për ta bashkuar atë. Ajo vendos presion të konsiderueshëm për të bindur vendet e tjera nga njohja e pavarësisë së Tajvanit.

Para vizitës së saj, Kina paralajmëroi për pasoja të rënda nëse Pelosi shkon në Tajvan, informon albeu.com.

Ajo është e dyta në radhë për presidencën pas Zëvendës Presidentes Kamala Harris dhe është politikania më e lartë amerikane që ka udhëtuar në ishull që nga paraardhësi i saj Newt Gingrich në 1997.

Planet e saj për të vizituar ishullin u mbajtën të fshehta, megjithatë thashethemet qarkulluan, duke nxitur paralajmërimet kineze. Turneu i saj aziatik përfshin gjithashtu vizita në Singapor, Malajzi, Korenë e Jugut dhe Japoni.

Kjo pjesë e udhëtimit nuk u mbështet nga presidenti amerikan Joe Biden dhe me tensionet SHBA-Kinë që vazhdojnë të jenë të larta, edhe zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thuhet se u përpoqën ta ndalojnë atë. Biden kohët e fundit u tha gazetarëve “ushtria mendon se nuk është një ide e mirë”.

1991, vizitë në Sheshin Tiananmen

Dy vjet pasi protestuesit u shtypën nga forcat e Partisë Komuniste në sheshin Tiananmen të Pekinit, përfaqësuesja e atëhershme e Kalifornisë vizitoi kryeqytetin.

Duke u larguar nga shoqëruesit e saj zyrtarë së bashku me dy anëtarë të tjerë të Kongresit, ajo shkoi në sheshin e qytetit pa lejen e mikpritësve të saj kinezë.

Atje, ata shpalosën një pankartë të vogël, të pikturuar me dorë, ku shkruhej: “Për ata që vdiqën për demokracinë në Kinë”.

28 years ago, we traveled to Tiananmen Square to honor the courage & sacrifice of the students, workers & ordinary citizens who stood for the dignity & human rights that all people deserve. To this day, we remain committed to sharing their story with the world. #Tiananmen30 pic.twitter.com/7UqiJVRS3t

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 4, 2019