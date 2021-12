Vizita e Escobar në Tiranë, ambasadorja Yuri Kim zbulon fokusin e bisedimeve

Ambasadorja amerikane Yuri Kim, përmes një postimi në Tëitter, ka komentuar vizitën e Ndihmës Sekretarin e Shtetit, Gabriel Escobar në Tiranë.

Kim shkruan se SHBA mbështet Shqipërinë në rrugën e integrimit në BE dhe shton gjithashtu se lufta ndaj korrupsioni, mosndëshkimit dhe përpjekjeve për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor është në foks të SHBA-ve.

“Gjatë vizitës së tij më 9 dhjetor në Tiranë, Ndihmës Sekretarin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, falënderoi Shqipërinë për partneritetin e fortë dhe ripohoi mbështetjen e fortë të SHBA për Shqipërinë anëtarësimin në BE. Ai nënvizoi fokusin e SHBA në luftën kundër korrupsionit, mosndëshkimit dhe përpjekjeve për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor.

Ne mezi presim të forcojmë marrëdhëniet SHBA-Shqipëri në rritjen e bashkëpunimit tonë të mbrojtjes si aleatë të NATO-s; krijimi i më shumë mundësive për tregti dhe investime; duke punuar së bashku për integrimin rajonal dhe çështjet globale, veçanërisht si anëtarë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së në 2022”, shkruan Kim./albeu.com

2/2 We look forward to strengthening 🇺🇸🇦🇱 relations: increasing our defense cooperation as #NATO Allies; creating more opportunities for trade & investment; working together on regional integration & global issues, esp as members of UN Security Council in 2022. @StateEUR @USUN

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) December 10, 2021