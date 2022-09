Virginia Stablum kurorëzohet Miss Universe Italy 2022

Kurora e Miss Universe Italy shkëlqen në kokën e Virginia Stablum. 24-vjeçarja, me një baba me origjinë afrikane dhe një nënë italo-gjermane, fitoi titullin gjatë mbrëmjes së organizuar në Canosam dhe do të përfaqësojë Italinë në finalen botërore të konkursit të planifikuar për vitin 2023 (por ende nuk është përzgjedhur vendi që do të presë eventin). Me shikimin e saj intrigues dhe fizikun që të lë pa frymë, ajo fitoi garën mbi 19 bukuroshet e tjera.

Virginia Stablum ka lindur në Trento më 17 shkurt 1998. Bukuria e saj vjen nga një përzierje shpërthyese: gjyshja nga babai është nigeriane dhe gjyshi nga Trentino, ndërsa nëna e saj ka origjinë gjermane. Ajo tashmë ka punuar si modele në Milano, Paris, Nju Jork dhe Barcelonë me agjenci të rëndësishme dhe ka marrë pjesë në disa programe televizive duke përfshirë “Men & Women” në rolin e paditësve. Ajo është gjithashtu shumë e njohur në rrjetet sociale: fotografitë e saj tashmë kanë fituar pothuajse 380 mijë ndjekës. Në vitin 2016 ajo u rendit e katërta në Miss World Italia.

Bota e modës, argëtimit dhe TV ka qenë pasioni i Virginia Stablum që kur ishte fëmijë. “Unë jam një vajzë e thjeshtë, e motivuar dhe me shumë ëndrra në sirtar. Kam një pasion flakërues për gjithçka që lidhet me udhëtimet, qoftë të eksplorosh Italinë, Evropën apo botën, nuk ka rëndësi. E dua modën, sepse çdo beqari shpreh një pjesë të vetes përmes stilit të tij dhe për këtë arsye jam shumë i apasionuar pas tij”, tha ajo për veten.

Virginia Stablum nuk është thjesht e bukur. Përveç italishtes, natyrisht, ajo flet rrjedhshëm edhe katër gjuhë, përfshirë anglisht, spanjisht dhe gjermanisht. Pas mbarimit të shkollës së mesme gjuhësore, ajo u regjistrua në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Veronës.

Në të kaluarën sentimentale të Virginia Stablum ka një histori dashurie me Ignazio Moser. Lidhja zgjati një vit dhe u ndërpre (me sa duket për shkak të një tradhtie ndaj saj) pak para hyrjes së tij në shtëpinë e “Big Brother Vip”. Një vit më pas Miss merr pjesë në “Men & Women” si paditëse dhe arrin të fitojë zemrën e tronistas Nicolò Brigante. Mes tyre nuk funksionoi dhe disa muaj më vonë ata tashmë kishin thënë lamtumirë. Tani në zemrën e tij është Vittorio Scala, sipërmarrësi 39-vjeçar dhe ish i Taylor Mega.

Në finalen e Miss Universe Italia, Virginia Stablum kaloi më mirë nga Alice D’Avanzo (përfaqësuese e Friuli Venezia Giulia) dhe Michela Russo (Sicili) përkatësisht e dyta dhe e treta e klasifikimit. Asaj i është dhënë një kalim për finalen e vitit të ardhshëm dhe është gati të luftojë me femrat e bukura nga e gjithë bota: ajo mund të jetë italiania e parë që do ta çojë grupin në shtëpi.