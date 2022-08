Vijon rënia e euros, dollari e pëson keq rritjen e javës së kaluar, paundi qëndron në krye

Java ka nisur me ndryshime të forta në tregun valutor ku vërehet një rënie e ndjeshme e dollarit amerikane me 0.67 lekë kundrejt monedhë tonë. Sipas Bankës së Shqipërisë, një dollar u këmbye sot me 113.79 lekë ndërkohë që të premten këmbehej me 114.46 lekë.

Sa i përket paundit britanik, ai vijon të fitojë pikë kundrejt lekut. Gjatë ditës së sotme raportohet se një paund u këmbye me me 139.28 lekë kundrejt 139.06 lekëve që u këmbye të premten.