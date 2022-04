Vigjilje Pashkësh, Gledis Nano zbulon masat që do të marrë policia: Do të jemi në gatishmëri të plotë

Kreu i Policisë së Shtetit, Gledis Nano ishte sot në Pikën Kufitare të Kakavisë. Nano është pyet nga gazetarët lidhur me masat e marra në vigjilje të Pashkëve. Kreu i policisë tha se janë marrë masat dhe se janë në gatishmëri të plotë për t’iu përgjigjur të gjithë qytetarëve që do të përdorin Pikën e Kalimit Kakavije, për të hyrë dhe për të dalë.

“Ky është edhe një motiv tjetër pse jemi sot këtu bashkë me Drejtorin e Kufirit dhe Emigracionit Gjirokastër dhe Drejtorin Vendor të Policisë Gjirokastër. Do t’ju flas për masat e Policisë sepse masat e doganave i ka Drejtoria e Doganave. Jemi në gatishmëri të plotë për t’iu përgjigjur të gjithë qytetarëve që do të përdorin Pikën e Kalimit Kakavije, për të hyrë dhe për të dalë, për të kaluar një atmosferë sa më festive dhe për të qenë në shërbim të tyre, për t’iu gjendur me lehtësirat që duhen dhënë në këtë drejtim, me qëllim që atmosfera festive të mos prishet në hyrje apo në dalje të Republikës së Shqipërisë. Jemi plotësisht në gatishmëri të plotë për ta përballuar nëse do të ketë fluks në këtë pikë kalimi apo në çdo pikë tjetër kalimi kufitar”, tha Nano.