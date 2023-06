Vidhte dhe rrihte qytetarët, pezullohet polici në Shkodër, AMP: Gati procedurat për arrestimin e tij

Autoriteti i Mbikëqyrjes Policore, ka përjashtuarmenjëherë efektivin Shkëlzen Gjonaj, pas publikimit në media të një videoje ku ai vjedh nga një makinë private portofolin e drejtuesit te mjetit.

Ndërkohë në një tjetër video Gjonaj shihet duke rrahur një qytetar.

AMP me anë të një reagimi sqaron s eka pezulluar oficerin, ndërsa ka nisu procedurat për

Njoftimi:

Në vijim të informacionit të dhënë nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, për pezullimin nga detyra të punonjësit të Policisë nënkomisar Sh. Gj., me detyrë specialist i Policisë së Rendit në Komisariatin e Policisë Shkodër, sqarojmë se:

Pas transmetimit të një rasti tjetër të abuzimit me detyrën nga ky punonjës policie, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka firmosur përjashtimin e menjëhershëm nga Policia e Shtetit të punonjësit të Policisë nënkomisar Sh. Gj.

Ndërkohë AMP është duke kryer veprimet procedurale për arrestimin e tij.

Policia e Shtetit falënderon median që denoncon raste të tilla dhe siguron qytetarët e median se është e vendosur për të larguar nga radhët e saj cilindo punonjës që do të cenojë të drejtat dhe liritë e qytetarëve apo do të abuzojë me detyrën.