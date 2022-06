Videoja bëhet virale, si indiania rrezikon jetën e saj për një pikë ujë (VIDEO)

Videoja e një gruaje indiane po bën xhiron e rrjetit. Në video shfaqet një grua e cila rrezikon jetën e saj duke u ngjitur dhe duke zbritur murin e një pusi pa litar, për të nxjerrë ujë.

Pamjet nxjerrin në pah mungesën akute në disa zona të shtetit qendror indian të Madhya Pradesh.

