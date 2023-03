VIDEO/ Tërmeti me magnitudë 6.7 godet Ekuadorin, raportohet për të vdekur

Një tërmet me magnitudë 6.7 goditi një rajon bregdetar të Ekuadorit dhe Perusë veriore të shtunën në mesditë, duke lënë të paktën katër persona të vdekur dhe duke shkaktuar dëme të shumta materiale.

Sipas Shërbimit Meteorlogjik thellësia e tërmetit ishte 66.4 km.

Terremoto no Equador. Há imagens de pânico entre as muitas pessoas. Vítimas são relatadas sob os escombros no centro histórico de Guayaquil, Cuenca. pic.twitter.com/sooqIEI0li

— Eduardo ˢᶜᶜᵖ (@CarlosBrazSCCP) March 18, 2023