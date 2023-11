VIDEO/ Sulm terrorist në Jeruzalem, 3 të vrarë dhe 6 të plagosur

Tre persona u vranë mëngjesin e sotëm dhe gjashtë të tjerë u plagosën pas një sulmi me armë në një stacion autobusi në Jerusalem, sipas raportit të fundit të policisë izraelite.

“Dy terroristë të hipur në një makinë dhe të armatosur njëri me një M-16 dhe tjetri me pistoletë ” hapën zjarr ndaj qytetarëve që prisnin në një stacion autobusi rreth orës 07:40 (koha lokale), tha drejtori i policisë së Jerusalemit Doron Torgeman për gazetarët.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023