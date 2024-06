VIDEO/ Shpërthim i fuqishëm me bombë në Mal të Zi, dy të vdekur dhe tre të plagosur

Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar në Cetinje të Malit të Zi. Nga shpërthimi u vranë dy persona dhe tre të tjerë u plagosën, bëri të ditur policia më 20 qershor.

Lajnin për shpërthimin e bombës, e ka njoftuar Drejtoria e Policisë në Mal të Zi. Shpërthimi ndodhi në orën 09:10.

Sipas informacioneve jozyrtare të “Vijesti”, janë vrarë Petar Kalugjeroviq dhe Dragan Roganoviq, anëtarë të klanit kriminal Skaljar. Njëri prej tyre ka ndërruar jetë në vend.

Sipas një burimi nga kreu i Drejtorisë së Policisë, i dyti më pas i është nënshtruar plagëve të marra.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë punonjësit e policisë, i cili është siguruar. Për zbardhjen e të gjitha rrethanave dhe fakteve, si dhe ndriçimin e kësaj ngjarjeje, punonjësit e administratës policore në koordinim me Prokurorinë e Lartë të Shtetit. Zyra në Podgoricë, janë duke ndërmarrë masa dhe aksione intensive të zbulimit dhe publiku do të njoftohet me kohë për rrjedhën dhe rezultatin”, njofton zyrtarisht Policia.

Me muaj të tërë policia kishte frikë se diçka e tillë mund të ndodhte në Cetinje, pasi një numër i madh i anëtarëve të klaneve kriminale janë liruar në gjashtë muajt e fundit.

Shumica e tyre janë liruar nga paraburgimi, sepse gjykata nuk ka nxjerrë as aktgjykim të shkallës së parë tre vjet pas ndalimit të tyre.

Numri më i madh i personave, të cilët policia i ka mashtruar si anëtarë të OKG-së, ndodhen në Cetinje. Një hetim është duke u zhvilluar ndërsa se në terren është edhe kryetari i Komunës së Cetinjës, Nikolla Gjurashkoviq.

Shpërthimi ndodhi pas orës 09:00 në hyrje të Qendrës së Sportit. Një numër i madh i zyrtarëve policorë, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe hetimet janë duke u zhvilluar për këtë ngjarje.

Për shkak të fuqisë së shpërthimit, xhamat në ndërtesën e Qendrës së Sportit janë thyer dhe një pemë është rrëzuar, raportoi RTV Cetinje.