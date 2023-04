VIDEO/ Përmbytje në Florida, mbyllen shkollat dhe aeroporti ndërkombëtar

Shirat e rrëmbyeshëm në Florida shkaktuan përmbytje sot në zonën metropolitane të Majamit, duke detyruar autoritetet të mbyllin shkollat ​​dhe, të paktën deri nesër në mëngjes, Aeroportin Ndërkombëtar Fort Lauderdale.

Më shumë se 635 milimetra ujë ranë në 24 orë në Fort Lauderdale, një qytet me 180,000 banorë që ndodhet në veri të Majamit, sipas shërbimit të motit të SHBA.

WATCH: Massive flooding has forced the Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Florida to close for now. pic.twitter.com/ylBPl00gjt

— News Bro (@Newzbro) April 13, 2023