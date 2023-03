VIDEO/ Përfundon “lufta” mes çiftit, Kiara përqafon Luizin, ja premtimi që i bëri këngëtari

“Lufta” mes çiftit më të përfolur në Shqipëri për momentin, Kiarës dhe Luzitit ka përfunduar mbrëmjen e sotme.

Ata i kanë dhënë fund debateve të tyre dhe janë pajtuar. Teksa ishin duke biseduar me njëri-tjetrin në oborr, ata sqaruan keqkuptimet me njëri-tjetrin.

E sigurisht e gjithë kjo bisedë do të mbyllej me një pëqafim nga ana e Kiarës dhe me një puthje. Ndërsa, Luizi i premtoi moderatores që nuk do të bëjë më veprimin që bëri ndaj saj për provën e javës së kaluar.

E gjithë krisja e tyre filloi si pasojë e një loje që vëllai i madh u dha banorëve të bënin, Vajzat do të duhet të injoronin djemtë, mirëpo Luizi bëri çmos që ato të humbnin.

Ai e bllokoi atë te lavamani për të fituar provën e javës duke bërë që në vijim të kishte debate të ashpra me njëri-tjetrin.