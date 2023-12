VIDEO/ Panik në Parlament, deputeti rrëzohet në mes të sallës pa ndjenja

Nënkryetari i Partisë Saadet dhe deputeti i Kocaelit, Hasan Bitmez 53 vjeç, humbi ndjenjat dhe u rrëzua gjatë një fjalimi në podiumin e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë.

Bitmez, të cilit iu bë masazh në zemër nga përfaqësuesit mjekësorë të pranishëm në Asamblenë e Përgjithshme, u dërgua në spitalin e qytetit Bilkent.

Ministri i Shëndetësisë, Fahrettin Koca në një deklaratë tha se “gjendja e tij është jashtëzakonisht kritike dhe e rëndë.”

LOL! Turkish MP Hasan Bitmez says God will punish Israel and instantly has a heart attack. pic.twitter.com/x3oXhqOP8i

