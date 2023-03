VIDEO/ Olta përlotet për largimin e Kiarës: Po Luizi pse nuk më flet?!

Olta sot nuk është zgjuar mirë. Në një moment, duke folur me Dean ajo është prekur e ka qarë. Ajo thotë se i mungon Kiara, por në fakt është më shumë e prekur se Luizi nuk i flet.

Ja një pjesë nga biseda e tyre:

Olta: Nuk e dija se do ndihesha kështu. Më mungon shumë Kiara. Unë tani po ri vetëm.

Dea: Edhe mua më mungon Kiara. Kur pastrova dhe pashë krevatin bosh sesi mu duk se ajo e mbante gjithmonë me lule. Edhe komodinën kur e pastrova dhe kur pashë numrat 02.02 që ishte dasma e tyre u preka dhe më dolën lot. Thashë bobo do më shohë ndonjë dhe do thotë po bën kot. Thashë me vete po unë nuk shkova as në dasmë, pse qaj tani?

Olta: Mua më mungon vërtet.

Dea: Edhe Luizi është mërzitur shumë.

Olta: Për atë nuk më vjen keq farë. Kot bën ai se ai bëri fushatë që të më mbante mua.

Dea: Jo, o Olta. Ai ka qarë shumë.

Olta: Ka qarë?

Dea: Po. E pashë dje. Është mërzitur shumë.

Olta: Po mua pse s’më flet ai?

Dea: Se di. Prandaj je mërzitur ti?

Olta: Po! Po unë do ta shkatërroj. Pse s’më flet ai mua? Çfarë i kam bërë?