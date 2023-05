VIDEO/ Nuk e ndaloi në stacionin e duhur, pasagjeri dhunon shoferin e autobusit

Një tjetër incident i një sulmi të paprovokuar ndaj një shoferi të autobusit ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në videon që po bën xhiron e rrjetet, duke shkaktuar reagime të ndryshme, shfaqet një pasagjer, i cili ka humbur stacionin ku duhet të zbriste për shkak se autobusi nuk ka ndaluar.

Passenger knocks out bus driver cause he missed his stop pic.twitter.com/YXQCavoQW0

— Detect Fights 💕 (@detectfights) April 30, 2023