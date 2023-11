VIDEO/ Molla në iPhone nuk është vetëm dekor, por ka edhe funksionin e saj

A e dini se logoja e Apple në pjesën e pasme të celularëve iPhone nuk është thjesht një dekorim? Një influencer në Tik Tok postoi një video në të cilën shpjegoi se si përdoret logoja si buton dhe cilat janë funksionet e saj.

“Sot mësuat se ky është me të vërtetë një buton,” tha tiktoker dhe tregoi logon e Apple. Ajo gjithashtu demonstroi se si ta aktivizoni dhe përdorni atë.

Pas hapjes së cilësimeve, zgjidhni “Accessibility” dhe më pas “Touch” nën kategorinë “Physical and Motor”. Lëvizni deri në fund dhe më pas hapni opsionin “Back Tap”. Do të vini re se ky opsion është i çaktivizuar si parazgjedhje dhe ju takon juve të aktivizoni përdorimin me një “trokitje të dyfishtë” ose “trefishtë”.

Mund të përdorni pjesën e pasme të “iPhone” për kamerën, pamjen e ekranit, kyçjen e ekranit, kontrollin e zërit, ndezjen dhe fikjen e elektrik dore dhe më shumë.