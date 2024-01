VIDEO/ 3 të vdekur dhe 28 të plagosur nga përplasja e dy trenave në Indonezi

Mëngjesin e sotëm, të paktën tre persona humbën jetën dhe 28 të tjerë u plagosën, kur dy trena u përplasën në Indonezi në ishullin e madh Java.

Aksidenti ndodhi në orën 06:30 pranë qytetit Kikalenga në provincën Java Lindore, tha një zëdhënës i policisë.

Mësohet se në një tren kishte 287 pasagjerë, ndërsa në tjetrin 191 persona.

Sipas agjencisë franceze të lajmeve, pasagjerët e lënduar janë transportuar në spitale.

Reporting Indonesia: 2 trains collided in Indonesia, three people died: “Two passenger trains collided in the morning on the Cikalengka – Haurpugur section on the Indonesian island of Java. 3 people died in the accident – the train driver, the driver's assistant and the steward. pic.twitter.com/M0FLcBDoP3

