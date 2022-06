Vetoja ndaj anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, Bullgaria drejt referendumit

Presidenti bullgar Rumen Radev për herë të parë imponoi idenë e shpalljes së mundshme të referendumit, ku qytetarët do të konsultohen për çështjen e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian (BE).

Ai thotë se “zgjidhja e fundit është gjithmonë populli” dhe theksoi se ka mekanizma kushtetues për konsultimin e tyre, përcjell INA.

“Opinioni publik në Bullgari ka një qëndrim të fortë për marrëdhëniet me Shkupin, por dilema se si do të formulohet pyetja e referendumit do të ishte vendimtare,” raportuan disa media bullgare pasi ndanë idenë e Radevit, siç u dha së fundmi nga VMRO-ja bullgare.

Mediat në Bullgari theksojnë se shpallja eventuale e referendumit do të marrë shumë kohë dhe sigurisht që mund të ndikojë në procesin e zhvillimit të negociatave dypalëshe, por edhe të ngadalësojë më tej integrimin evropian të rajonit.

Deri më tani nuk ka shenja se vetoja bullgare për fillimin e negociatave për anëtarësim të Maqedonisë me Bashkimin Evropian (BE) do të hiqet deri në fund të presidencës franceze. Një mesazh të tillë e ka dërguar edhe ministrja e Jashtme bullgare, Teodora Gencovska. Vëmendja e opinionit bullgar është përqendruar në takimin e ardhshëm të kryesisë shtetërore atje me presidentin francez Emmanuel Macron, në të cilin Radev deklaroi se nuk do të marrë pjesë./ ina