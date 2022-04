Vetëvaret në burgun grek 38-vjeçari shqiptar

Mesazhi i plotë

“Çfarë të shkruaj o Landi si na e bërë këtë na ke lënë pa fjalë e shumë te shokuar o vëlla çfarë pate ..përse veprove në këtë mënyrë çfarë të shtyti, nuk më the as një gje..u mundova me gjithë shpirt te sillja në jetë po ishte tepër vonë..na ke lënë me plag në zemër ne si dhomë ishte e pa pritur..por zoti te kete prane tij gjithmon..ne paqe e buzqeshje si ishe gjithmon me ne i pa harruar qofsh ne zemrat tona..respekt ne si shoket e dhomes zoti te prift ne paqe..vella..labo”./abcnewsal