“Vetëm maja e ajsbergut”, shkatërrohet banda në Shqipëri që mashtronte italianët përmes call center-ave, përgjohen 42 mijë telefonata

Policia e koordinuar nga Prokuroria Publike e Pordenones me Policinë Shqiptare dhe Prokurorinë Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të Tiranës, arrestoi 3 persona dhe autorizoi 5 kontrolle në Shqipëri.

Hetuesit e Qendrës Operative të Sigurisë Kibernetike të Policisë Postare Fvg dhe Skuadrës Mobile të Pordenone, me koordinimin e Shërbimit Qendror Operativ, Shërbimit të Policisë Postare dhe të Komunikimit dhe bashkëpunimin e Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor, me Njësinë e Krimeve Kibernetike të Policia Shqiptare, ka shkatërruar një organizatë të dedikuar për mashtrimet e kryera me anë të tregtimit të rremë online.

Teknikat komplekse tradicionale dhe të hetimit kibernetik kanë nxjerrë në dritë një skemë komplekse kriminale, me pastrimin e shumave të vjedhura në vende të ndryshme anëtare të BE-së, përfshirë Qipron, Lituaninë, Estoninë, Holandën dhe Gjermaninë, dhe shndërrimin e tyre në kriptomonedha. Masat paraprake dhe kontrollet janë kryer ndaj shtetasve shqiptarë, të gjithë me banim në Tiranë dhe pjesë e një organizate që dyshohet se ka mashtruar qindra shtetas italianë për disa milionë euro. Dhe mund të jetë vetëm maja e ajsbergut. Gjatë më shumë se 42 mijë përgjimeve telefonike të kryera nga hetuesit italianë, doli se sa të aftë ishin mashtruesit në teknikat e bindjes dhe plagjiaturës, deri në bindjen e viktimave për të hyrë në borxhe dhe për të paguar qindra mijëra euro. Rreth 90. 000 kontakte telefonike të shtetasve italianë, për përdorim të operatorëve call center, ishin gati për t’u lidhur për propozime false investimi. U analizua rreth 1 terabajt trafik telematik që kalonte përmes serverit; lëvizja e parave mund të arrijë në dhjetëra milionë. Janë sekuestruar dy qendra telefonike me më shumë se 60 stacione pune me PC dhe dy serverë të lidhur me stacionet e punës; në Itali u sekuestrua një server i cili fshiu gjurmët e kompjuterit duke penguar hetimet./albeu.com