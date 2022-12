Vetëm 5 sekonda/ Momenti kur autori profesionist futet në lokalin grek dhe qëllon ndaj shqiptarëve (VIDEO)

Janë publikuar pamjet e atentatit të mbrëmshëm në Athinë, ku mbetën të vrarë dy shqiptarë dhe ka mbetur e plagosur një grua.

Mediat greke kanë publikuar pamjet nga ngjarja, ku shihet autori i veshur me të zezë dhe me një maskë kirurgjikale futet qetësisht në lokal, nxjerr pistoletën dhe qëllin drejt shqiptarëve dhe më pas largohet nga vendi i ngjarjes me nxitim.

E gjithë skena e vrasjes nuk zgjar më shumë se 5 sekonda, ndërsa klientët e tjerë tmerrohen.