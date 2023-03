Verrati drejt largimit ng PSG, klubi italian e pret “krahë hapur”

Marrëdhënia e Marco Verrati me Paris Saint-Germain ka filluar të kriset në javët e fundit. Kampioni i Europës me Italinë, duket se është pranë një lamtumire me parisienët pas 11 vitesh në Francë.

Sipas “Calciomercato”, 30-vjeçari është i zhgënjyer nga kritikat e marra ndaj tifozëve të PSG pas gabimit në sfidën me Bayern Munchen që i kushtoi golin ekipit të tij.

Për këtë situatë, Juventusi kërkon të përfitojë duke rrëmbyer mesfushorin në fund të sezonit. Rikujtojmë se klubi bardhezi ka disa sezone në gjurmët e Marco Verratit dhe tashmë mund të jetë momenti i duhur për të transferuar atë në Torino.