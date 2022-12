Vendosni lëvoren e limonit në lavastovilje, enët tuaja do të kenë më shumë shkëlqim

Në vend që të hidhni lëvozhgën e shtrydhur të limonit, vendoseni në enëlarëse. Ky është një trik falas dhe i thjeshtë që ia vlen ta provoni. Tingëllon e çuditshme, por shikoni se si funksionon kjo metodë e larjes së enëve.

Në këtë mënyrë do të largoni aromat e pakëndshme. Ndonjëherë pjatalarëse ka një erë pak të pakëndshme. Por, kjo nuk është më puna juaj. Tani kuzhina juaj do të mbushet me një aromë freskuese agrume. Dhe kjo nuk është e gjitha.

Një lëvozhgë limoni në makinë larëse enësh do të ndihmojë gjithashtu në heqjen e mbetjeve nga gotat ose takëmet. Kjo frutë gjithashtu ka veti antibakteriale dhe antimikotike, kështu që në mënyrë natyrale do të ndihmojë në dezinfektimin e pajisjeve dhe enëve.

Lëkura e limonit në makinë larëse enësh është një mënyrë pastrimi natyrale, ekologjike, e lirë dhe e sigurt. Nëse jeni të ndërgjegjshëm ndaj shëndetit, të ndërgjegjshëm ndaj mjedisit dhe nuk dëshironi të humbisni para, ky trik është për ju.

Tani nuk do ta hidhni kurrë lëvozhgën pasi të keni shtrydhur një limon. Është shumë më mirë ta vendosni në pjatalarëse. Vetëm mos harroni të hiqni të gjitha farat. Ato mund të dëmtojnë pajisjen tuaj.