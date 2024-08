Vendimi i plotë/ Kush del në pension pas 1 korrikut 2024 merr më shumë para, ja kush përfiton

Të gjithë ata qytetarë që po dalin në pension pas 1 korrikut janë viti, do të kenë më shumë pensione mujor për shkak se qeveria miratoi koeficentët e ri për rivlerësimin e pagave referencë të para vitit 14. mbi Koeficenti i ri të cilin do të llogaritet paga për ata që kanë vite pune para vitit 1994 bëhet 12.257 dhe jo më 10.799 sa ishte deri tani.

Pra, nëse për një detyrë të punës para viteve 94′, referenca për efekt pensioni ishte 2,740 lekë, ajo automatikisht më shkon 12,2 herë dhe shkon në 33,584 lekë. Ndërsa me koeficientin e vjetër, paga rivlerësohej nga 2.740 lekë në 29.589 lekë.

Rivlerësimi i faqeve, mbi bazën e pagesës janë paguar kontributet, sjell automatikisht shumë para për pensionistët, për shkak se sa më lart është vlera e pagës së deklaruar aq më lart është edhe pensioni.

Ky koeficient do të ndikojë në rritjen e bazës së vlerësuar për persona që do të aplikojnë për pensione të reja duke bërë të mundur që pensionet e tyre të jenë të harmonizuara me kontributet e derdhura në kohë”, thotë Ministria e Ekonomisë, teksa sqaron këtë vendim.

Në vendimin e qeverisë thuhet se pas aplikimit të këtyre koeficienteve paga e rivlerësuar për efekt pensioni, nuk mund të jetë më e lartë se: trefishi i pagës minimale në shkallë vendi dhe as më e lartë se paga maksimale. Kurse pas vitit 94’, koeficentët për pagat referuese janë të ndryshëm dhe nisin nga 9.8 herë për vitin 1995, dhe mbarojnë me 1.1 herë në vitin 2022. Nga ky vendim nuk përfitojnë ata që kanë dalë në pension para 1 korrikut, të cilët do të marrin rritje pensioni, nga indeksimi që pritet të bëhet në tetor të këtij viti.

Ja vendimi i plotë

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 59, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave vendosi:

1. Miratimin e indeksimit të bazës së vlerësuar të vitit 2022, me indeksin 13.5%, të llogaritur sipas kritereve të përcaktuara në nenin 59, të ligjit nr.7703, datë 1.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

2.Indeksi i përcaktuar sipas pikës 1, të këtij vendimi, aplikohet për rivlerësimin e bazës së vlerësuar të arritur nëpërmjet kontributeve të derdhura dhe rivlerësimeve të tyre, të kryera deri në vitin 2022, dhe zbatohet për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve, që do të caktohet me datë fillimi nga data 1 korrik 2024 e në vazhdim.

3. Indekset akumulative të bazës së vlerësuar, të arritur nëpërmjet pagave të periudhës 1994-2022, referuar kontributeve të derdhura sipas muajve në këtë periudhë dhe pagave referuese sipas punëve dhe profesioneve, e përcaktuar me vendimin nr.561, datë 12.8.2005, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagave referuese për llogaritjen e pensioneve”, të ndryshuar, sipas viteve, janë sipas shtojcës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 4.Pas aplikimit të indeksit të vitit 2022, baza e vlerësuar për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve, që do të caktohen me datë fillimi nga data 1 korrik 2024, nuk mund të jetë më e lartë se:

4.a) trefishi i pagës minimale në vend, e biznesit me vendim të Këshillit të Ministrave, për pagat e periudhës nga viti 1994 deri në 31.12.2019; 4.b) paga maksimale në nivel vendi, sipas kritereve të nenit 10, të ligjit nr.7703, datë 1.5.1993, “Për sigurimet sociale në Republikën e Shqipërisë”, të tjera, për pagat nga viti 2002 e në vazhdim. .

5. Efektet financiare, që rrjedhin nga një aplikant i caktuar, lidh me veprimet e formulës së caktimit të pensioneve, vetëm për pensionet që caktohen me datën e fillimit të të dhënave të hyrjes në fuqi të vendimit të një viti më parë dhe përballohen brenda buxhetit, të miratuar për Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ky vendim në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrirë efektet financiare nga data 1 korrik 2024”, thuhet në vendim.