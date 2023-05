Veliaj dhe Granoff vizitojnë Piramidën: Është kthyer në pikë të jashtëzakonshme turistike për Tiranën

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ministrja e Kulturës, Elva Margariti dhe kreu i Bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Granoff, vizituan sot Piramidën e Tiranës, e cila pas përfundimit të punimeve së jashtme dhe të brendshme në godinë, do të pajiset edhe me mjetet e nevojshme për një qendër teknologjie.

Veliaj tha se Piramida, pak ditë nga hapja e saj, është shndërruar në objektin më të vizituar të Tiranës, por nuk la pa theksuar faktin se ajo do të kthehet në qendrën më të madhe digjitale në Ballkan. Pas pushimeve verore, tha Veliaj, qendra do të jetë gati të presë të rinjtë për kurse në teknologji.

“Sot është një ditë e jashtëzakonshme, ndërtesa e Piramidës është hapur, bashkë me disa nga kubat. Sigurisht, ajo mbetet ende kantier, sidomos për pjesën elektronike, për të cilën ne do të shfrytëzojmë periudhën e verës, teksa fëmijët shkojnë me pushime, – të mbarojmë edhe semestrin e qendrës TUMO te Stadiumi – që kur të rikthehen nga pushimet të gjejnë Piramidën e transformuar me të gjitha pajiset teknologjike për kurset e tyre. Sot jetojmë në një kohë kur teknologjia s’po ndryshon shumë shpejt dhe teksa ne përgatitemi për kodimin, tashmë ka dalë Chat GPT, inteligjenca artificiale. Ndaj, do e pasurojmë kurrikulën tonë me risitë më të fundit të teknologjisë dhe të sigurohemi që çunat dhe gocat e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të marrin vërtet dijet për punët e të ardhmes,” u shpreh Veliaj.

Në shtator, shtoi ai, gjithçka do të jetë gati. “Në vjeshtë do të kemi mbledhjen vjetore të bordit të AADF-së dhe hapjen zyrtare edhe për kurset. Në këtë moment, kemi hapur vetëm atë që quhet ‘harduare’ dhe në fund të verës do të hapim edhe atë që quhet ‘softuare’, pra pjesa e nxënies dhe e mësimit. Jam shumë i lumtur që Piramida është kthyer në një ‘mini-Mekë’, një pikë e jashtëzakonshme turistike për ta parë Tiranën në 360 gradë; për të parë të gjitha shtresat e qytetit, edhe pjesën e vjetër, edhe pjesën e periudhës së komunizmit, edhe pjesën ultra moderne të Tiranës, por edhe bashkëjetesën fetare me Xhaminë e Madhe, me Katedralen Katolike dhe Ortodokse, dhe për të kuptuar si ky qytet është i destinuar të rritet,” nënvizoi ai.

Ministrja Margariti tha se Tirana nuk ka më asgjë për të pasur zili nga kryeqytetet e tjera europiane. “Fakti që ua kthejmë fëmijëve me ambicien që ata të mësojnë, të ndihen pjesë e qytetit, është formula më e duhur. Më vjen mirë që jemi bërë shembull – edhe Pazari është një nga shembujt më domethënës për të rikthyer jetë aty ku dukej sikur çdo gjë kishte mbaruar – Tirana nuk ka asgjë për të pasur zili asnjë kryeqytet tjetër të botës. Përkundrazi, janë shumë kryeqytete që kanë kthyer vëmendje nga Tirana dhe nga mënyra si po e kthejmë hapësirën publike, si jashtë, por edhe brenda godinave, në një hapësirë punësuese 24 orë. Jam vërtet e lumtur që të vazhdojmë edhe kantiere të tjera me të njëjtën formulë dhe patjetër do të jenë një histori suksesi kur bëhemi bashkë, qeveri, bashki edhe partnerët,” u shpreh ajo.

Kreu i Bordit të AADF, Majkëll Granoff u shpreh i lumtur me faktin që kjo godinë do u shërbejë plot 4000 fëmijëve që përfitojnë nga projektet e përbashkëta mes Fondacionit Shqiptaro-Amerikan dhe Qeverisë shqiptare. “Mendoj se patëm një eksperiencë unike të përjetonim projektin që prej fillimit. Tani mund të shohim, më në fund, sesa e bukur do të jetë ndërtesa dhe pjesa e rëndësishme, mendoj se është kombinimi mes formës dhe përmbajtjes. Programi që do ndërtojmë së bashku, do të aftësojë fëmijët shqiptarë sot, për të qenë të aftë që jo vetëm të konkurrojnë në Shqipëri, por të konkurrojnë në botën e konkurrencës në të cilën ne jetojmë, për të qenë në ballë të ndryshimeve teknologjike që po përjetojmë të gjithë,” deklaroi Granoff.