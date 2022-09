Vedat Muriqi hesht “Bernabeun”, kalon në avantazh Mallorcan përballë Real Madridit (VIDEO)

Vedat Muriqi po kalon një formë të jashtëzakonshme këtë sezon në La Liga me Mallorcan.

Sulmuesi “dardan” ka shënuar golin e tretë këtë sezon dhe këtë të fundit ne Bernabeu përballë Real Madridit.

Muriqi dërgoi topin në rrjetë në minutën 33 me pikën e tij me të fortë goditjen me koke./albeu.com

🇪🇸 Vedat Muriqi scores against Real Madrid. Vedat scores against Madrid. Vedat doing what he does best!

Get in Pirate! 🏴‍☠️🇽🇰pic.twitter.com/dAQzSXalrh

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 11, 2022