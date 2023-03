“Vdes të dal me Kiarën kokë më kokë”, Olta e vendosur të largojë moderatoren nga shtëpia

Kiara, Olta, Kristi dhe Qetsori janë banorët që kanë hyrë në nomimin këtë javë.

Kujtojmë se Nita ishte ajo që hapi kutinë e Pandorës në spektaklin e së shtunës, ku dërgoi në televotim Oltën, Kiarën, Kristin dhe Qetsorin.

Katër të nominuarit janë të ndarë në çifte Olta-Kiara dhe Kristi-Qetsor. Do jetë publiku ai që do vendosë së kë çift do të përballë kokë më kokë për të dalë nga shtëpia. Në lidhje me këtë Olta është shprehur se dëshiron që çifti Olta-Kiara të hyjë në televotim.

“Unë vdes të dal kokë më kokë me Kiarën”, kështi I ka thënë Olta Nitës dje.

Me sa duket Olta ka qëllim që të godasë Luizin te pika e rij e dobët, Kiarën.

Pas largimit të Maestros nga shtëpia,Olta ka thënë se do I marrë “hak” Luizt, duke I larguar Kiarën nga shtëpia.