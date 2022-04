Vdes Putin? Ushtari ukrainas publikon pamjet nga varri i tij (VIDEO)

Pamje nga pushtimi rus në Ukrainë bëhen çdo ditë virale. Por së fundmi një video e ushtarëve rus po bën vërtet bujë.

Ata kanë improvizuar një varr të Putin dhe nëpërmjet videos i urojnë vdekje si pjesa më e mirë e ukrainasve.

Në rrethana lufte detajet nuk janë të ditura dhe vendodhja e këtij varri gjithashtu nuk dihet.

Vladimir Putin po shpreson që të fitojë Ukrainën lindore brenda muajit të ardhshëm me qëllim që të mund të festojë Ditën e Fitores të Rusisë në Moskë. Sipas “Daily Mail” zyrtarët amerikanë thanë se Putin dëshiron që fitorja ndaj Ukrainës të përkojë me një ceremoninë që mbahet në Sheshin e Kuq më 9 Maj, e cila është në përkujtim me dorëzimin e nazistëve në Luftën e Dytë Botërore.