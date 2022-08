Vdes papritur aktori i famshëm (FOTO LAJM)

Bob LuPone, aktori i ‘Sopranos’ dhe veterani i Broadway-it, ka ndërruar jetë në moshën 76-vjeçare.

Së bashku me karrierën e tij teatrore, LuPone luajti edhe në “The Sopranos”, “Sex and the City”, “Guiding Light” dhe “All My Children”, për të cilat ai u nominua për një Emmy Daytime.

Vdekja e LuPone u konfirmua nga Teatri MCC në një deklaratë të lëshuar të shtunën për Associated Press.

LuPone punoi gjithashtu si aktor, duke filluar në vitin 1966 si një anëtar i ansamblit të produksionit të ëestbury Music Fair të “The Pajama Game” me Liza Minnelli. Në vitin 1968, ai bëri debutimin e tij në Broadëay në “Sëeet Potato” të Noel Coëard. LuPone më vonë fitoi një nominim për Tony për aktorin më të mirë të paraqitur për interpretimin e tij si Zach në “A Chorus Line”.