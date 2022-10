Vdekja e 32-vjeçarit, Softa: Deklarata e policisë dhe prokurorisë ngrenë dyshime të forta për manipulim të ngjarjes

Xhokaxhi: Fakti që ekspertiza tho0të që nuk ka shenja dhune, shmang tërësisht ushtrimin e dhunës, ndërkohë që familjarët kanë qenë të painformuar gjatë gjithë kësaj kohe?

Softa: Familjarët kanë të drejtën e tyre sepse është fëmija i tyre, dhe kjo është normale, dhe janë të detyruar mos jenë hermetik me fëmijën e tyre dhe të zbulojnë të vërtetën. Por ka një deklaratë që është kjo që ju sapo cituat lidhur me këtë ekspertizë. Nuk ka dhunë janë deklarata të dhënë nga Prokuroria dhe Policia, nuk e di nëse familjarët kanë pasur një informacion më shumë. Kjo është një situatë që kërkon të zbardhet. Dikur forcat e policisë u pajisën me kamera trupore, nuk e di pse mungojnë kamerat trupore pasi do kishim më shumë qartësi. Çfarë ndodhi në komisariat duhen parë kamerat e brendshme, për të parë si janë zbatuar procedurat. Nga të dhënat e para ishte se nuk ndaloi, pastaj doli se ishte njeri me precedent, por këto janë elementë që vijnë më pas.