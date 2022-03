Vazhdojnë goditjet ndaj Rusisë, YouTube bllokon dy mediat e mëdha ruse

Kanalet Youtube-t e mediave më të rëndësishme ruse “ RussiaToday” dhe “Sputnik” janë bllokuar në të gjithë Evropën.

“Për shkak të luftës në Ukrainë, ne po bllokojmë kanalet e YouTube të lidhura me Russia Today dhe Sputnik në të gjithë Evropën, duke hyrë në fuqi menjëherë. Sistemeve tona do të duhet pak kohë për t’u përfunduar. Ekipet vazhdojnë të monitorojnë situatën vazhdimisht për të ndërhyrë me shpejtësi,” tha një zyrtar. zëdhënësi i YouTube në Twitter.

Në orët e fundit, Facebook dhe Twitter kanë njoftuar gjithashtu një goditje platformave të mediave të lidhura me shtetin rus, të akuzuar për dezinformim në pushtimin rus të Ukrainës.