Varhelyi nesër në Kosovë, publikohet agjenda

Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fqinjësi, Oliver Varhelyi, nesër do të qëndrojë në Kosovë ku do të zhvillojë takime me udhëheqësit e institucioneve.

Varhelyi do t’i fillojë takimet në Presidencë, ku do të pritet nga e para e vendit, Vjosa Osmani në orën 09:00, pas së cilit do të japin edhe deklarata për media.

Më pas, komisionari do të takojë kryeministrin Albin Kurti në orën 10:05, ndërsa një orë më vonë do të pritet nga kryeparlamentari Glauk Konjufca.

Varhelyi do të takohet edhe me opozitën dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.“Këto takime do të jenë një mundësi për të rishikuar marrëdhëniet BE-Kosovë dhe për të diskutuar zhvillimet e fundit si dhe reformat kyçe, duke përfshirë fushën e reformës në drejtësi, tranzicionit të energjisë dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”, thuhet në njoftimin e KE.

Kosova dhe BE-ja nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA), e cila është në fuqi që nga 1 prill 2016.

Ndërsa në dhjetor të vitit të kaluar, Kosova ka dorëzuar aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Komisioni do të raportojë sërish për progresin e Kosovës në rrugën e saj evropiane në Paketën e zgjerimit 2023, e cila do të dalë në vjeshtë.