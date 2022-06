Vallëzoi për të hutuar kundërshtarin, portieri i Australisë pret penalltinë dhe kualifikohen për në Katar (VIDEO)

Australia arriti të merrte biletën e parafundit të “Katar 2022”, teksa në ndeshjen “Play-Off” mposhti Perunë.

Një ndeshje e luftuar rezultoi mes dy skuadrave të cilat nuk mundën të gjenin golin në 90 minutat e kohës së rregullt, por as në 30’ e shtesës.

Në këtë mënyrë lojtarët iu drejtuan gjuajtjes së penalltive, aty ku heroi i ndeshjes padiskutim rezultoi të ishte portieri austriak, i cili u aktivizua në minutën 120 vetëm për 11-metërshat.

Quhet Andrew Redmayne, priti dy penallti dhe kualifikoi Australinë në Botëror. Vallëzimi i tij para se kundërshtarët të godisnin penalltitë ishte një çmenduri, e cila rezultoi efikase pasi ishte një mënyrë e gjetur për të hutuar lojtarët dhe për të pritur topin.

Edhe festa, me një britmë të gjatë, duke pritur shokëve skuadrës që ta përqafonin, është disi e pazakontë dhe videon që ka bërë xhiron e rrjetit, pasi ka marrë dhe shumë “like” në rrjetet sociale./ h.ll/albeu.com

↔️ Subbed on in the 120th minute

🤯 Saves the penalty to take Australia to the World Cup

Andrew Redmayne is the Socceroos’ super sub! 🇦🇺 pic.twitter.com/eYSYu1L3sW

— MailOnline Sport (@MailSport) June 13, 2022