Vala e të nxehtit në Francë e bën verën më të shtrenjtë, por me “cilësi të shkëlqyer”

Temperaturat shumë të larta të kësaj vere i kanë dëmtuar hardhitë në Francën jugore deri në atë masë sa prodhimi do të reduktohet, por nxehtësia mund të prodhojë një kulture me cilësi “të shkëlqyer”, tha prodhuesi i verës Jerome Voll teksa vilte rrushin në orët e para të ditës së sotme për të shmangur nxehtësinë.

Një valë të nxehti ka goditur pjesë të mëdha të Francës ditët e fundit me temperaturat që pritet të arrijnë në 42 gradë Celsius në luginën e Rhone-it që rritet këtë javë.

“Këtë vit vjelja është vonuar, gjë që do ta bëjë cilësinë e rrushit edhe më të mirë dhe rrjedhimisht do të rrisë koston e verës, pasi tekstura prej kadifeje dhe aromat që do të shfaqen do të krijojnë një verë mjaft të shkëlqyer nga vjelja e vitit 2023”, tha ai.

Rënia e prodhimit do të jetë midis 10% dhe 20% në rajon, por prodhimi do të jetë me cilësi më të lartë, tha Voll, i cili përfaqëson verëtarët e qarkut.

“Nxehtësia nuk është e keqe nëse nuk zgjat shumë, por e djeg pak rrushin dhe kështu ne humbasim njëfarë prodhimi si verëbërës”, tha ai.

Vreshtari 49-vjeçar, i cili përdor makineri për të korrur rrushin e tij, tha se filloi të punonte në hardhinë e tij në orën 3 të mëngjesit.

Autoritetet këshilluan vreshtarët që të punojnë në orët e para të mëngjesit për të shmangur ekspozimin ndaj nxehtësisë ekstreme.

Vjelja gjatë natës gjithashtu lejon që rrushi të mbahet më i freskët, që do të thotë se përdoret më pak energji dhe shmanget çdo dëmtim i vjeljes ose përkeqësimi i aromave, vuri në dukje Voll.

Jérôme Depsy, një prodhues i verës që punon me varietete nga Languedoc në Francën jugore dhe nënkryetar i parë i sindikatës më të madhe të fermerëve të Francës (FNSEA), i tha Reuters se dëmtimi i nxehtësisë do të çonte në uljen e prodhimit të verës këtë vit në Francën jugore në përgjithësi.