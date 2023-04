Vajza la Gjermaninë për të dhe erdhi në Tiranë, del fotoja e 31-vjeçarit që bëri për spital të dashurën

Personi në foto është Gleard Gusholli, 31-vjeçari i arrestuar ditën e djeshme. Gusholli akuzohet se mbajti peng për një jave dhe dhunoi barbarisht të dashurën e tij 28-vjeçare.

Kjo e fundit përfundoi në spital dhe iu nënshtrua menjëherë ndërhyrjeve kirurgjikale për shkak të plagëve të marra.

Ngjarja ndodhi në rrugën “Frosia Plaku” në një apartament në Tiranë, ku çifti bashkëjetonte prej pak kohësh. Vajza, deklaroi se Gusholli ka tentuar ta vrasë, ndërsa shtoi se nuk ishte hera e parë që kishte rënë pre e dhunës.

Ajo gjithashtu rrëfeu se ishin njohur në Gjermani dhe për Gleardin kishte lënë gjithçka dhe kishte ardhur në Shqipëri.

“Gleardin e njoha në spital në Gjermani ku punoja si infermiere. Duke qenë se nuk dinte gjuhën më caktuan mua të kujdesesha për të. Kështu nisi njohja jonë. Më pas filluam bashkëjetesën në një banesë pranë banesës së prindërve të mi”.

Por që në ditët e para të bashkëjetesës kishin nisur skenat e dhunës.

“Ai u arrestua në Austri dhe pas burgut u kthye në Tiranë. Ne nisëm të komunikonim sërish dhe unë lashë gjithçka dhe erdha në Tiranë.

Në momentin që erdhëm këtu u bë obsesiv dhe kontrollonte gjithçka timen. Vendosi të më mbante peng në banesë dhe më ka dhunuar në mënyrë barbare.

Më ka goditur me këmbë të karriges, më ka kërcënuar me thikë, më ka shantazhuar se do bënte disa video që ai nën dhunë dhe presion kishte filmuar ndërsa isha në dush. Kam tentuar të hidhem dhe nga kati i pestë. Ai më tha që dua që të vuash, jo të vetëvritesh”, tha vajza për Neës 24.

Më tej ajo tregon se të afërmit e Gleard kanë mohuar që e njihnin.

“Kushërira e Gleardit më ka ndihmuar të dilja nga shtëpia. Kunata na pa tek ashensori dhe më tha ‘çfarë të ka bërë vëllai im kështu’. Por kur zbritëm tek ambulanca ajo dhe kushërira e tij thanë që nuk e njohim, e gjetëm në rrugë dhe në spital kam ardhur me ambulancë”, ka rrëfyer më tej vajza.

Së bashku me Gleard Gushollin në pranga ranë edhe 4 persona të tjerë, të cilët nuk kallëzuan krimin, përkrahën autorin e krimit dhe kryen veprime për të penguar zbulimin e së vërtetës.

Uniformat blu bënë me dije se arrestuan shtetasit Besmir Nurçellari, 36 vjeç, Arjan Sheta, 41 vjeç, Bledi Kateshi, 27 vjeç, Erlind Kateshi, 42 vjeç.

Shtetasit Besmir Nurçellari dhe Arjan Sheta, nuk kanë kallëzuar krimin dhe kanë penguar zbulimin e së vërtetës duke tentuar të fshehin provat, ndërsa shtetasit Bledi Kateshi dhe Erlind Kateshi,, (vëllezër), kanë përkrahur autorin e krimit, duke e larguar atë nga vendi i ngjarjes.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan mjete që përdoren për konsumimin e lëndëve narkotike, mbetje të lëndës së dyshuar narkotike kokainë, që u gjetën në banesën e 31-vjeçarit, si dhe sende të forta me të cilat dyshohet se ai ka dhunuar 28-vjeçaren./Albeu.com/