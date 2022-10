Vajza e Gerrard fotografohet duke u shoqëruar me djalin e një biznesmeni të lidhur me një kartel krimi

Vajza e Steven Gerrard, Lily, ka gjetur dashurinë me djalin e një gangsteri të lidhur me një kartel famëkeq krimi. Lilly, 18 vjeç, është takuar me Lee Byrne, 23 vjeç, që nga prilli.

Dyshja shijuan një pushim të mahnitshëm nga dielli në Ibiza këtë verë, thuhet se ishin atje në të njëjtën kohë me miqtë dhe kanë shpërndarë foto në internet duke përfshirë njërën ku Lee e puthte në kokë.

Një tjetër foto tregon Lee duke pushuar në një avion privat ndërsa ai dhe Lilly, e cili ka gati 200,000 ndjekës në Instagram, u kthyen në shtëpi në Mbretërinë e Bashkuar javën e kaluar nga një udhëtim.

Nuk ka asnjë sugjerim ose të jetë i përfshirë në bandën apo ndonjë krim.

Babai Lilly-t, Steven Gerrard, 42 vjeç, u fotografua javën e kaluar së bashku me babain e Lee, Liam, 41 vjeç.

Byrne Snr është një bashkëpunëtor i ngushtë i biznesmenit irlandez Daniel Kinahan, i cili ka qenë i lidhur me vrasjet në Mbretërinë e Bashkuar, pastrim parash dhe një trafik droge prej shumë milionë paundësh.

Lidhjet e Byrne Snr me kartelin Kinahan u shfaqën në Gjykatën e Lartë të Irlandës në vitin 2018 kur u pretendua se ai ishte në “nivelin më të lartë” të krimit të organizuar./ h.ll/albeu.com