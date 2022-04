Vaji i trumzës, si ta përdorni për të përmirësuar shëndetin e flokëve

Vaji i trumzës nxirret nga një bar aromatik i quajtur Thymus vulgaris, i cili i përket familjes Lamiaceae dhe ka 6 lloje unike me përbërje të ndryshme. Procesi i nxjerrjes së vajit përfshin shtypjen e gjetheve dhe luleve dhe kalimin e tyre përmes një sistemi distilimi me avull.

Cilat janë përfitimet e saj shëndetësore?

Sipas WebMD , njerëzit shpesh pinë çaj trumze për të përmirësuar shëndetin e tyre të zorrëve, duke ndihmuar gjithashtu me lëvizjet e buta të zorrëve, duke reduktuar fryrjen dhe duke ndihmuar tretjen. Komponimet e fuqishme të trumzës njihen gjithashtu se përmirësojnë qarkullimin e gjakut , largojnë mpiksjen e brendshme dhe ofrojnë vlera ushqyese .

Aromaterapistët shpesh rekomandojnë një masazh me vaj trumze në shputat e këmbëve për t’ju ndihmuar të flini më mirë dhe të reduktoni simptomat e apneas së gjumit .

Si përmirëson rritjen e flokëve

Përveç kësaj, vaji i trumzës përdoret gjerësisht për të trajtuar problemet e lëkurës dhe për të nxitur rritjen më të mirë të flokëve . Një studim i vitit 2020 i botuar në Journal of Clinical and Estetic Dermatology raportoi se vajra të ndryshëm esencialë krijohen me vaj trumze, së bashku me ekstraktin e bartësit të bimëve, për të rinovuar lëkurën e kokës, për të ushqyer folikulat e flokëve dhe për të ndaluar rënien e shpejtë të flokëve.

Alopecia, sëmundja nga e cila vuan gruaja e Will Smith dhe ishte shkaku i episodit të tmerrshëm me shuplakën në fytyrë të prezantuesit të Oscarit, Chris Rock, është një çrregullim i përhershëm ose i përkohshëm që shkakton rënie të flokëve në lëkurën e kokës, gjoksit, duart apo këmbët. Në një studim të vitit 2019 , njerëzit me alopeci përdorën vajin e trumzës me një vaj transportues të përshtatshëm për hollim (si vaji jojoba ose ricini) për 7 muaj. Deri në fund, më shumë se 40% e njerëzve kishin përjetuar një përsëritje të jashtëzakonshme të flokëve të humbur.

Humbja e rëndë e flokëve mund të shkaktohet edhe nga depresioni dhe ankthi. Disa sëmundje mendore rezultojnë në lirimin e hormoneve të stresit të tepërt, të cilat dëmtojnë gjëndrat e flokëve. Si rezultat, flokët gradualisht bëhen të shurdhër dhe të brishtë, duke humbur shkëlqimin dhe forcën e tyre origjinale, raporton Healthline . Megjithatë, një masazh i rregullt i flokëve me vaj trumze në lëkurën e kokës mund të sigurojë lehtësim nga stresi, t’ju ndihmojë të relaksoheni dhe të nxisni qarkullimin më të mirë në folikulat.

Përveç kësaj, nëse keni kruajtje të thatë dhe zbokth , Curl Centric rekomandon aplikimin e vajit të trumzës. Vetitë e tij anti-inflamatore mund të mbrojnë kundër folikulave inflamatore që pengojnë rritjen e flokëve. Mbajtja e dozës së vajrave esencialë të trumzës në minimum dhe përzierja e saj me një vaj bartës mund të nxisë rritjen e flokëve dhe të lehtësojë aromën e fortë.