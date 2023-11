Ushtria izraelite pushton Parlamentin e Hamasit, përgatitet të sulmojë tunelet

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallad tha dje se Hamasi kishte “humbur kontrollin e Gazës”, dhe ushtarët e IDF, sipas mediave lokale, pushtuan të ashtuquajturin “parlament të Hamasit” në qytetin e Gazës.

Një foto duken ushtarët që pozojnë me armë dhe flamuj izraelitë brenda një dhome në ndërtesën e Këshillit Legjislativ Palestinez në qytetin e Gazës.

IDF thuhet se po finalizon planet për të sulmuar rrjetet e tuneleve në Gaza për të liruar 239 pengjet e mbajtura atje, ndërsa shpresat për një marrëveshje me Hamasin zbehen.

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Hamasi ka humbur kontrollin mbi Gazën

Hamasi ka “humbur kontrollin e Gazës” dhe militantët “po ikin në jug”, ka pohuar ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad, ndërsa lufta me grupin hyn në javën e pestë.

